Семак заявил, что является противником лимита на легионеров в российском футболе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, почему выступает против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в еврокубках, надо быть в равных условиях с командами и соперниками, против которых мы играем. Если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, то играть в Европе сложно. «Зенит», как и каждый наш клуб, играющий в Европе, ведёт борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы иметь запас прочности», — сказал Семак в интервью GQ.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8 + 17»: в заявке каждого клуба на чемпионат может быть не больше восьми иностранных футболистов без ограничения их количества на поле.

Ранее Семак признался, что для него прошлый сезон был невероятно сложным в психологическом плане.