Шварц: «Динамо» хочет победить ЦСКА, на поле выйдет сильнейший состав

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Шварц: «Динамо» хочет победить ЦСКА, на поле выйдет сильнейший состав
  • РИА Новости

«Встречаемся с серьёзным соперником. Знаем, что ЦСКА до сих пор сохраняет шансы на выход в еврокубки. Они хорошо играют и в обороне, и в атаке. Встреча пройдёт на домашнем стадионе, мы хотим полностью выложиться и добыть победу», — цитирует Шварца «Чемпионат».

По словам тренера, «Динамо» подходит к встрече с ЦСКА с полной мотивацией.

«Динамо» хочет победить ЦСКА, на поле выйдет сильнейший состав. Цель — закончить сезон с 50 очками. Насколько я знаю, за последние десять лет у «Динамо» был один сезон, когда команде удавалось брать больше очков», — сказал он.

16 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее Шварц высказался об Оличе.

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