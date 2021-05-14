Шварц: в игре ЦСКА просматривается рука Олича. Даже сейчас видна чёткая структура

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о наставнике ЦСКА Ивице Оличе.
Шварц: в игре ЦСКА просматривается рука Олича. Даже сейчас видна чёткая структура
  • © РИА Новости

«Мы с Ивицей Оличем пересекались в Германии. Это была кубковая игра, вроде бы Олич играл за «Гамбург», но я точно не помню», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Также тренер оценил игру ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«В игре ЦСКА просматривается рука Олича. Даже сейчас видна чёткая структура. Матч с «Краснодаром» складывался сложно, но у команды было достаточно сил, чтобы выиграть. Роль главного тренера в построении ЦСКА видна», — сказал он.

16-го мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры в 14:00 мск.

Ранее Самедов дал оценку работе Николича в весенней части сезона.

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