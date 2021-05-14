Полузащитник «Урала» Гаджимурадов: очень хотелось потрогать Это’О с Робрето Карлосом

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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о своих симпатиях к махачкалинскому «Анжи».
Полузащитник «Урала» Гаджимурадов: очень хотелось потрогать Это’О с Робрето Карлосом
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«Не сказать, что я болел за «Анжи». Когда был болл-боем в Махачкале, переживал за команду. А после переезда в Москву сосредоточился на своей карьере. Был болл-боем в сезоне-2011/12. Уже при Это’О, Роберто Карлосе, Жиркове. Ещё до Виллиана с Диаррой», — цитирует Гаджимурадова «Матч ТВ».

По словам полузащитника, дети из школы махачкалинского клуба на каждом матче просили у звёзд майки и трусы.

«Ими были недовольны и позвали нас. Предупредили: «Всё строго. Ни к кому не подходите». Очень хотелось хотя бы потрогать Это’О с Роберто Карлосом, но мы всё же сдержанно себя вели и занимались только своей работой — мячи подавали», — сказал он.

В нынешнем сезоне Рамазан Гаджимурадов провёл десять матчей за «Урал» и забил два мяча.

Ранее Березовский прокомментировал неудачи «Динамо» в концовке сезона.

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