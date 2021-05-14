Березовский: Захаряну и Тюкавину тяжело каждый раз давать хороший результат

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Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал неудачи бело-голубых в концовке сезона.
Березовский: Захаряну и Тюкавину тяжело каждый раз давать хороший результат
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Динамо» обладает составом для проведения масштабной ротации. Но, на мой взгляд, в нужный момент эта возможность не была использована. Ожидалось, что к концу сезона у молодых талантов накопится определённая психологическая усталость. Возможно, в некоторых матчах надо было дать им передохнуть и сделать ставку на более опытных игроков», — сказал Березовский в интервью RT.

Также бывший вратарь ответил на вопрос, требуется ли «Динамо» усиление состава.

«В «Динамо» полно опытных футболистов, усиление команде не требуется. Не так много игрового времени имеют Николай Комличенко, Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе. Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Даниил Лесовой постоянно выходят в стартовом составе, но им тяжело каждый раз давать хороший результат», — сказал он.

Ранее Ташуев поделился ожиданиями от матча «Ахмат» — «Спартак».

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