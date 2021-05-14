Ташуев: задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол
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«Ахмат» — команда, играющая достаточно агрессивно, со скоростными футболистами в составе. Уверен, у них будет правильный настрой. Для «Спартака» эта встреча не станет лёгкой прогулкой — 100%. Будет игра «от ножа», — сказал Ташуев в интервью RT.
Также тренер ответил на вопрос о проблемах «Спартака» в обороне.
«Главная задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол. Если команда будет думать о том, как сохранить ничью, и рассчитывать на ошибки соперника, тогда возникнут проблемы. Главному тренеру надо найти подход к подопечным и правильно их настроить на встречу. Тогда всё будет нормально», — сказал он.
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