Ташуев: задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол

Короткая ссылка
Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак».
Ташуев: задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Ахмат» — команда, играющая достаточно агрессивно, со скоростными футболистами в составе. Уверен, у них будет правильный настрой. Для «Спартака» эта встреча не станет лёгкой прогулкой — 100%. Будет игра «от ножа», — сказал Ташуев в интервью RT.

Также тренер ответил на вопрос о проблемах «Спартака» в обороне.

«Главная задача «Спартака» в матче с «Ахматом» — раскрепоститься и играть в свой футбол. Если команда будет думать о том, как сохранить ничью, и рассчитывать на ошибки соперника, тогда возникнут проблемы. Главному тренеру надо найти подход к подопечным и правильно их настроить на встречу. Тогда всё будет нормально», — сказал он.

Ранее Самедов прокомментировал непопадание Смолова в состав сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить