Самедов: «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Урал».
Самедов: «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом»
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Понятно, что победа в Кубке — это всегда эмоционально. Но ребята понимают, за что они бьются в чемпионате. Всё-таки путёвка в Лигу чемпионов очень важна и для клуба, и для болельщиков. Думаю, что игроки будут держать это в голове. «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом», — сказал Самедов в интервью RT.

Также бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос, кто больше достоин выхода в Лигу чемпионов.

«Сложно сказать. И у «Спартака», и у «Локомотива» были спады и подъёмы. Наверное, кто больше достоин, покажет турнирная таблица», — сказал он.

Ранее была названа возможная дата старта нового сезона ФНЛ.

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