Самедов: «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом»
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«Понятно, что победа в Кубке — это всегда эмоционально. Но ребята понимают, за что они бьются в чемпионате. Всё-таки путёвка в Лигу чемпионов очень важна и для клуба, и для болельщиков. Думаю, что игроки будут держать это в голове. «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом», — сказал Самедов в интервью RT.
Также бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос, кто больше достоин выхода в Лигу чемпионов.
«Сложно сказать. И у «Спартака», и у «Локомотива» были спады и подъёмы. Наверное, кто больше достоин, покажет турнирная таблица», — сказал он.
Ранее была названа возможная дата старта нового сезона ФНЛ.