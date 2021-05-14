Самедов: «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Урал».

«Понятно, что победа в Кубке — это всегда эмоционально. Но ребята понимают, за что они бьются в чемпионате. Всё-таки путёвка в Лигу чемпионов очень важна и для клуба, и для болельщиков. Думаю, что игроки будут держать это в голове. «Локомотив» с максимальным настроем подойдёт к матчу с «Уралом», — сказал Самедов в интервью RT.

Также бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос, кто больше достоин выхода в Лигу чемпионов.

«Сложно сказать. И у «Спартака», и у «Локомотива» были спады и подъёмы. Наверное, кто больше достоин, покажет турнирная таблица», — сказал он.

Ранее была названа возможная дата старта нового сезона ФНЛ.