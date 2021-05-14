СМИ: Бывший игрок ЦСКА выступил с инициативой остановить сезон в Израиле из-за войны
- Reuters
- © Jerome Miron-USA TODAY Sports
По информации Eurohoops, инициатива об отмене чемпионата исходила от бывшего игрока ЦСКА Джереми Парго, ныне выступающего за «Маккабби» из Рион-Ле-Циона.
Сообщается, что среди подписавших текст обращения спортсменов оказался ещё один экс-игрок армейского клуба — Отелло Хантер, выступающий за «Маккаби» из Тель-Авива.
Отметим, что на сегодняшний день отложены все матчи чемпионата. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу сезона.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.