СМИ: Бывший игрок ЦСКА выступил с инициативой остановить сезон в Израиле из-за войны

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Баскетболисты призывают остановить сезон-2020/21 в чемпионате Израиля из-за эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной.
СМИ: Бывший игрок ЦСКА выступил с инициативой остановить сезон в Израиле из-за войны
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

По информации Eurohoops, инициатива об отмене чемпионата исходила от бывшего игрока ЦСКА Джереми Парго, ныне выступающего за «Маккабби» из Рион-Ле-Циона.

Сообщается, что среди подписавших текст обращения спортсменов оказался ещё один экс-игрок армейского клуба — Отелло Хантер, выступающий за «Маккаби» из Тель-Авива.

Отметим, что на сегодняшний день отложены все матчи чемпионата. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу сезона.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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