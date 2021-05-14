«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Колорадо Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Йоонас Донской и Андре Бураковски. В составе «Кингз» — Шон Уокер.

Таким образом, «Колорадо» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. «Эвеланш» выиграл Президентский кубок в третий раз в своей истории. Прежде ему это удавалось в сезоне-2000/01 и 1996/97.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.