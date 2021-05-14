«Майами» победил «Филадельфию» в матче НБА благодаря 21 очку Батлера

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«Майами Хит» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» победил «Филадельфию» в матче НБА благодаря 21 очку Батлера
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и завершилась со счётом 106:94.

Лучшую результативность в игре показали защитник «Майами» Джимми Батлер и нападающий «Филадельфии» Тобиас Харрис, набрав по 21 очку.

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» (133:142), «Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» (116:93), «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (90:113), «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» (102:98), «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» (114:102), «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» (116:110), «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» (103:114).

Ранее сообщалось, что «Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА.

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