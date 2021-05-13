«Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА

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«Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» гарантировали себе участие в матчах плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА).
«Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Dale Zanine-USA TODAY Sports

«Атланта» дома обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:116.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который набрал 33 очка. Его партнёр по команде Клинт Капела оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. У «Уизардс» дабл-даблом из 34 очков и 15 передач отметился Расселл Уэстбрук.

Таким образом, «Хоукс» вышли в плей-офф впервые с 2017 года.

«Нью-Йорк» же сыграет в плей-офф впервые с 2013 года. «Никс» обеспечили себе место в матчах на выбывании благодаря результатам соперников по Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» взял верх над «Бостон Селтикс» и вышел в плей-офф НБА.

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