«Майами» взял верх над «Бостоном» и вышел в плей-офф НБА

«Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 129:121.

В составе гостей дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Тайлер Хирроу. У «Селтикс» 36 очков набрал Кемба Уокер, а его партнёр по команде Джейсон Тейтум записал в свой актив 33 балла.

Таким образом, «Майами» гарантировал себе участие в плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.