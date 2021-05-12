«Майами» взял верх над «Бостоном» и вышел в плей-офф НБА
- Reuters
- © David Butler II-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 129:121.
В составе гостей дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Тайлер Хирроу. У «Селтикс» 36 очков набрал Кемба Уокер, а его партнёр по команде Джейсон Тейтум записал в свой актив 33 балла.
Таким образом, «Майами» гарантировал себе участие в плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.