«Майами» взял верх над «Бостоном» и вышел в плей-офф НБА

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«Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» взял верх над «Бостоном» и вышел в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © David Butler II-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 129:121.

В составе гостей дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Тайлер Хирроу. У «Селтикс» 36 очков набрал Кемба Уокер, а его партнёр по команде Джейсон Тейтум записал в свой актив 33 балла.

Таким образом, «Майами» гарантировал себе участие в плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.

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