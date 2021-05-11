Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру

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Защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук обновил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов за карьеру.
Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру
  • Reuters
  • © Brett Davis-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (125:124) Уэстбрук сделал трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 21 передачи. Для баскетболиста этот трипл-дабл стал 182-м в карьере. Таким образом, Уэстбрук обновил рекорд НБА по количеству трипл-даблов, обойдя легенду 60—70-х годов Оскара Робертсона.

Трипл-дабл — особое статистическое достижение в баскетболе, когда игрок имеет показатель 10+ в трёх из пяти основных категорий (очки, подборы, передачи, перехваты и блоки).

Ранее сообщалось, что «Юта» обыграла «Денвер» в матче НБА, а Богданович набрал 48 очков.

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