«Юта» обыграла «Денвер» в матче НБА, Богданович набрал 48 очков
- Reuters
Матч, проходивший на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити, завершился победой хозяев со счётом 127:120.
У «Юты» 48 очков набрал Боян Богданович. У «Денвера» 31 очко заработал Майкл Портер, а Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков, 13 передач и девяти подборов.
«Юта» добыла четвёртую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
Ранее «Бруклин» уступил «Далласу» в матче НБА, несмотря на 45 очков Ирвинга.