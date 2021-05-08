«Юта» обыграла «Денвер» в матче НБА, Богданович набрал 48 очков

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» одержал победу над «Денвер Наггетс».
«Юта» обыграла «Денвер» в матче НБА, Богданович набрал 48 очков
  • Reuters

Матч, проходивший на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити, завершился победой хозяев со счётом 127:120.

У «Юты» 48 очков набрал Боян Богданович. У «Денвера» 31 очко заработал Майкл Портер, а Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков, 13 передач и девяти подборов.

«Юта» добыла четвёртую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Ранее «Бруклин» уступил «Далласу» в матче НБА, несмотря на 45 очков Ирвинга.

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