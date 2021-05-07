«Бруклин» уступил «Далласу» в матче НБА, несмотря на 45 очков Ирвинга

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу хозяев — 113:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Кайри Ирвинг, который набрал 45 очков. Его партнёр по команде Кевин Дюрант набрал 20 очков. В составе «Маверикс» дабл-дабл из 24 очков и десяти подборов оформил Лука Дончич, а также 23 балла в свой актив записал Тим Хардуэй.

Для «Нетс» это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» проиграл «Милуоки», несмотря на 70 очков Кевина Дюранта и Ирвинга.