«Бруклин» уступил «Далласу» в матче НБА, несмотря на 45 очков Ирвинга
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Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу хозяев — 113:109.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Кайри Ирвинг, который набрал 45 очков. Его партнёр по команде Кевин Дюрант набрал 20 очков. В составе «Маверикс» дабл-дабл из 24 очков и десяти подборов оформил Лука Дончич, а также 23 балла в свой актив записал Тим Хардуэй.
Для «Нетс» это поражение стало четвёртым подряд.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» проиграл «Милуоки», несмотря на 70 очков Кевина Дюранта и Ирвинга.