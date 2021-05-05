«Бруклин» проиграл «Милуоки», несмотря на 70 очков от Дюранта и Ирвинга

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бруклин Нетс».
«Бруклин» проиграл «Милуоки», несмотря на 70 очков от Дюранта и Ирвинга
  • © Reuters

Встреча, проходившая в «Файсерв-форуме» в Милуоки, завершилась победой хозяев со счётом 124:118.

В составе победителей дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов сделал Яннис Адетокунбо. У проигравших 38 очков на счету Кайри Ирвинга, ещё 32 очка набрал Кевин Дюрант.

«Милуоки» выиграли один за другим третий матч, а «Нетс» потерпели третье подряд поражение.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Лейкерс» Джеймс получил новую травму спустя два дня после возвращения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить