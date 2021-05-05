«Бруклин» проиграл «Милуоки», несмотря на 70 очков от Дюранта и Ирвинга

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бруклин Нетс».

Встреча, проходившая в «Файсерв-форуме» в Милуоки, завершилась победой хозяев со счётом 124:118.

В составе победителей дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов сделал Яннис Адетокунбо. У проигравших 38 очков на счету Кайри Ирвинга, ещё 32 очка набрал Кевин Дюрант.

«Милуоки» выиграли один за другим третий матч, а «Нетс» потерпели третье подряд поражение.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Лейкерс» Джеймс получил новую травму спустя два дня после возвращения.