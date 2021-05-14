Передача Нестерова помогла «Калгари» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ
- Reuters
- © Sergei Belski-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон, Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. В составе «Ванкувера» — Мэттью Хаймор.
Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.