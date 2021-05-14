Передача Нестерова помогла «Калгари» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Нестерова помогла «Калгари» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон, Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. В составе «Ванкувера» — Мэттью Хаймор.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

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