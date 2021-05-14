Передачи Барбашёва и Костина помогли «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 7:3.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Брэйден Шенн (2), Дэвид Перрон (2), Джордан Кайру (2). В составе «Миннесоты» — Нико Штурм, Райан Сутер и Маркус Фолиньо.
Российские нападающие «Блюз» Иван Барбашёв и Клим Костин отметились результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.