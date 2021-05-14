Профсоюз врачей в Японии требует отменить ОИ-2020

Профсоюз врачей Японии обратился к властям страны с требованием отменить олимпийские и паралимпийские игры из-за сложной эпидемической ситуации коронавируса, которая сложилась в японской системе здравоохранения, сообщает телеканал NHK.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал, официальное требование в письменном виде передано в японский Минздрав.

Врачи заявили, что даже при проведении игр без зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц, что несёт в себе значительную угрозу роста инфицирования коронавирусом.

«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтёрства на олимпиаде у них руки тем более не дойдут», — цитирует агентство заявление главы японского профсоюза Наото Уэяма.

В апреле более двух третей жителей Японии проголосовали за отмену или перенос Олимпиады, которая должна пройти летом 2021 года в Токио.