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Жители Японии высказались за отмену ОИ-2020

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Более двух третей жителей Японии проголосовали за отмену или перенос Олимпиады, которая должна пройти летом 2021 года в Токио.
Жители Японии высказались за отмену ОИ-2020
  • © Natsuki Sakai/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Kyodo, проводившее опрос. Согласно результатам, 39,2% респондентов хотят полностью отменить Олимпиаду. 32,8% участников опроса проголосовали за новый перенос сроков Олимпиады. 24,5% опрошенных японцев выступили за проведение соревнований в планируемые сроки.

Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год. Игры сохранят приставку «2020». На Олимпийские и Паралимпийские игры в столице Японии не будут допущены иностранные зрители из-за коронавируса.

Ранее пловец Морозов выразил надежду продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

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