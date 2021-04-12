Жители Японии высказались за отмену ОИ-2020
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Об этом сообщает агентство Kyodo, проводившее опрос. Согласно результатам, 39,2% респондентов хотят полностью отменить Олимпиаду. 32,8% участников опроса проголосовали за новый перенос сроков Олимпиады. 24,5% опрошенных японцев выступили за проведение соревнований в планируемые сроки.
Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год. Игры сохранят приставку «2020». На Олимпийские и Паралимпийские игры в столице Японии не будут допущены иностранные зрители из-за коронавируса.
Ранее пловец Морозов выразил надежду продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.