Ищенко настораживает, что 20 с лишним лет к российским синхронисткам никто не может приблизиться

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко высказалась о доминировании российских синхронисток на международной арене.

«На самом деле это настораживает. Для того чтобы профессионально расти, спортсмену нужно всегда иметь конкуренцию, желательно серьёзную. Совершенствоваться, соревнуясь лишь с собой, невероятно сложно. С другой стороны, чемпионат в Будапеште показал, что отрыв от других стран у России по-прежнему велик, и это не может не внушать оптимизма», — сказала Ищенко в интервью RT.

Ранее Ищенко рассказала, почему российские синхронистки готовы к любому повороту событий.