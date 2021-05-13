Ищенко рассказала, почему российские синхронистки готовы к любому повороту событий

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Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко назвала отличительную особенность российского синхронного плавания.
Ищенко рассказала, почему российские синхронистки готовы к любому повороту событий
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Отличительная особенность российского синхронного плавания — быть готовым к любому повороту событий. К тому, что заглохнет музыка, к тому, что в группу в экстренном порядке может быть введена запасная участница, как это, собственно, произошло в Будапеште, когда Вероника Калинина заменила Сашу Пацкевич. Думаю, что никто из судей даже внимания на замену не обратил. Это говорит о том, что запасная спортсменка у нас не просто готова к чемпионату наравне с лидерами группы, но способна встать на любую из восьми позиций и безошибочно отработать всю программу. На Олимпийских играх в Сиднее так же экстренно в группу была введена Юля Васильева. Это не так просто даже психологически», — сказала Ищенко в интервью RT.

Ранее Ищенко объяснила, почему Субботина не стала пропускать чемпионат Европы из-за травмы.

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