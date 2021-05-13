Ищенко объяснила, почему Субботина не стала пропускать чемпионат Европы из-за травмы
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«Соревнования прежде всего были нужны самой Варе. Очень тяжело заставлять себя тренироваться, зная, что все эти тренировки не заканчиваются победой. Да и зачем отдавать кому-то медали, когда есть такая потрясающая спортсменка? Наверное, было бы не слишком правильно не дать людям возможность увидеть такую красоту. Варя справилась. Если бы она сама не рассказала о травме, думаю, никому в голову бы не пришло, что Субботина испытывала какие-то проблемы с погружениями или чем-то ещё», — сказала Ищенко в интервью RT.
Субботина одержала победу на чемпионате Европы в произвольной программе, несмотря на травму барабанной перепонки.
Ранее Ищенко высказалась о Субботиной.