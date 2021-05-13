Ищенко объяснила, почему Субботина не стала пропускать чемпионат Европы из-за травмы

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко объяснила, почему российская синхрониста Варвара Субботина не стала пропускать чемпионат Европы, несмотря на травму.

«Соревнования прежде всего были нужны самой Варе. Очень тяжело заставлять себя тренироваться, зная, что все эти тренировки не заканчиваются победой. Да и зачем отдавать кому-то медали, когда есть такая потрясающая спортсменка? Наверное, было бы не слишком правильно не дать людям возможность увидеть такую красоту. Варя справилась. Если бы она сама не рассказала о травме, думаю, никому в голову бы не пришло, что Субботина испытывала какие-то проблемы с погружениями или чем-то ещё», — сказала Ищенко в интервью RT.

Субботина одержала победу на чемпионате Европы в произвольной программе, несмотря на травму барабанной перепонки.

Ранее Ищенко высказалась о Субботиной.