Ищенко о Субботиной: делает в воде такие вещи, которые до неё в синхронном плавании не делал никто

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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко высказалась о Варваре Субботиной, накануне завоевавшей золото чемпионата Европы в произвольной программе.
Ищенко о Субботиной: делает в воде такие вещи, которые до неё в синхронном плавании не делал никто
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«Варя — совершенно потрясающая спортсменка. Мне кажется, она не похожа ни на одну другую синхронистку. И делает в воде такие вещи, которые до неё в синхронном плавании не делал никто», — сказала Ищенко в интервью RT.

Также прославленная спортсменка объяснила, за счёт чего Субботиной удаётся выполнять сложный контент. 

«Варя очень гибкая. По своей фактуре она скорее напоминает гимнастку-художницу. Совладать с подобной гибкостью в воде и не потерять при этом в технике неимоверно сложно. Во-первых, по-другому работает мышечный корсет. Мы привыкли видеть синхронисток более собранными и жёсткими в мышечном плане. Гиперпластичные девочки появлялись в нашем виде спорта и до Субботиной, но все они были не слишком техничны. В таких элементах, как винты, выталкивания, чрезмерная гибкость мешает. Должно быть, напротив, очень стабильное положение тела», — добавила Ищенко.

Ранее Субботина высказалась о пропуске Игр в Токио.

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