Яковлев пожаловался на лёд на Чешских хоккейных играх

Капитан сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение своей команды от Финляндии (1:4) на Чешских хоккейных играх.

«Тяжеловато было, мы не привыкли играть два матча подряд. Плюс, качество льда в Праге не очень хорошее, ещё и очень жарко на арене. Где-то пропустили не очень нужные шайбы, это не очень хорошо, но изначально сумели перевернуть игру. Много пропускаем. Хорошо, что это происходит сейчас, есть ещё время поработать и убрать некоторые нюансы. Надо проще играть, играть так, как мы отрабатываем на тренировках», — заявил Яковлев после матча.

Ранее Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии в матче Еврохоккейтура.