Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии в матче Еврохоккейтура

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) в матче Чешских игр.

«Первый период мы сыграли неважно. Второй — намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные шайбы. Старались «шесть на пять» вытащить матч, но не получилось. Мы проанализируем ошибки. После матча с чехами начнём определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира. Матч с Чехией будет, думаю, за первое место на четвертом этапе Еврохоккейтура», — сказал Брагин после матча.

Матч сборной России с командой Чехии состоится 15 мая, начало поединка — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура.