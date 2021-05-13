Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии в матче Еврохоккейтура

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) в матче Чешских игр.
Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии в матче Еврохоккейтура
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Первый период мы сыграли неважно. Второй — намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные шайбы. Старались «шесть на пять» вытащить матч, но не получилось. Мы проанализируем ошибки. После матча с чехами начнём определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира. Матч с Чехией будет, думаю, за первое место на четвертом этапе Еврохоккейтура», — сказал Брагин после матча.

Матч сборной России с командой Чехии состоится 15 мая, начало поединка — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура.

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