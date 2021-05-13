Боксёр Лебедев объяснил, почему не собирается возобновлять карьеру

Бывший чемпион WBA (Super) и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Я уже принял окончательное решение. Бесповоротно. Я уже один раз как-то возвращался, а возвращаться во второй раз я не собираюсь», — цитирует Лебедева РИА Новости.

По его словам, у него появилось множество других хлопот, а в профессиональном спорте важна максимальная концентрация на тренировках.

Лебедев провёл последний поединок в декабре 2019 года. Тогда он проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну. Всего на счету россиянина 32 победы и три поражения на профессиональном ринге. Также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее была названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Алексеем Папиным и Илунгой Макабу.