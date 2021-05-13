Глава УЕФА выступил с заявлением в связи с переносом места финала ЛЧ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался по поводу переноса места проведения финала Лиги чемпионов.

«Болельщикам пришлось более года страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить фанатов возможности увидеть матч недопустимо, я очень рад, что мы нашли компромисс. Мы обратились к нашим друзьям в Португалии с просьбой помочь, и я, как всегда, очень благодарен федерации футбола Португалии и правительству за согласие организовать матч в такой короткий срок», — заявил Чеферин в официальном заявлении на сайте УЕФА.

Он отметил, что англичане приложили все усилия, чтобы перенести финал в свою страну, и заявил, что в УЕФА согласны, что решение правительства Великобритании о включении Турции в «красную зону» было принято в связи с наилучшими побуждениями и желанием защитить людей от заболевания и распространения COVID-19.

«Надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы после трудного периода», — заявил Чеферин.

Финал Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси», который состоится 29 мая, был перенесён из Стамбула в Порту.

Ранее сообщалось, что финал ЛЧ-2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу.