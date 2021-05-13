Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Россиянин Аслан Карацев высказался о своей победе над соотечественником и второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

«Очень счастлив. Это был действительно тяжёлый матч. Против Медведева никогда не знаешь, как сложится матч, как себя вести, он большой игрок с хорошей подачей, но я справился с этим отлично», — цитирует Карацева сайт ATP.

Карацев в двух сетах победил Медведева со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Следующим его соперником станет Райлли Опелка из США.

Ранее тренер Виктор Янчук выразил мнение, что факт победы Карацева над таким теннисистом, как Медведев, говорит о многом.