Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

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Россиянин Аслан Карацев высказался о своей победе над соотечественником и второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме
  • Reuters

«Очень счастлив. Это был действительно тяжёлый матч. Против Медведева никогда не знаешь, как сложится матч, как себя вести, он большой игрок с хорошей подачей, но я справился с этим отлично», — цитирует Карацева сайт ATP.

Карацев в двух сетах победил Медведева со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Следующим его соперником станет Райлли Опелка из США.

Ранее тренер Виктор Янчук выразил мнение, что факт победы Карацева над таким теннисистом, как Медведев, говорит о многом.

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