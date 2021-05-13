Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме
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«Очень счастлив. Это был действительно тяжёлый матч. Против Медведева никогда не знаешь, как сложится матч, как себя вести, он большой игрок с хорошей подачей, но я справился с этим отлично», — цитирует Карацева сайт ATP.
Карацев в двух сетах победил Медведева со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Следующим его соперником станет Райлли Опелка из США.
Ранее тренер Виктор Янчук выразил мнение, что факт победы Карацева над таким теннисистом, как Медведев, говорит о многом.