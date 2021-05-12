Янчук: то, что Карацев может обыгрывать такого теннисиста как Медведев, уже говорит о многом

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

«Всегда обидно, когда наши ребята вынуждены играть друг против друга. Допускаю, что Даниил ещё не до конца восстановился от коронавируса. Проигрыш Медведева — это вопрос физической готовности, уверенности, пика формы. Это спортивный момент: сегодня проиграл, завтра выиграл — для спортсмена это абсолютно нормальная практика. Уверен, Медведев скоро придёт в себя и заиграет», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Он отметил, что очень рад за Карацева, который сейчас играет надёжно и при этом проявляет свой характер.

«То, что он может обыгрывать такого теннисиста, как Медведев, уже говорит о многом. Карацев обыграл две первые ракетки мира: он абсолютно точно находится на подъёме и показывает качественный, а главное, стабильный теннис. Мне очень интересно наблюдать за Асланом. Сейчас растёт конкуренция, в когорте наверху становится очень интересно. Чем выше конкуренция, тем лучше и для спортсменов, и для зрителей», — добавил специалист.

Карацев в двух сетах победил Медведева со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что не считает сенсацией победу Карацева над Медведевым на турнире ATP в Риме.