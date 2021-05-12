Кафельников не считает сенсацией победу Карацева над Медведевым на турнире ATP в Риме

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

«Какая сенсация? Для кого? Это было прогнозируемо. Я, конечно, не ожидал, что Аслан так быстро победит, но никакой неожиданности нет в том, что Карацев обыграл Медведева. У Даниила вообще нет игры для грунта по определению. Его плоские удары неэффективны для такого покрытия. Он не может там использовать свои сильные стороны так же, как на быстрых покрытиях. Быстрее бы закончился грунтовый сезон для него. К сожалению, на «Ролан Гаррос» ему не на что рассчитывать от слова «совсем», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Карацев в двух сетах победил Медведева со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев высказался о победе Карацева над Медведевым на турнире ATP в Риме.