Тарпищев высказался о победе Карацева над Медведевым на турнире ATP в Риме

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.
Тарпищев высказался о победе Карацева над Медведевым на турнире ATP в Риме
  • Reuters

«Медведев не в порядке, и это видно. У него нет физических кондиций, и играет он далековато. Надеюсь, Медведев будет потихоньку набирать. Главное, чтобы он набрал форму к «Ролан Гаррос». А Аслан в полном порядке, у него отличный как эмоциональный фон, так и психологический. Это лучший результат Карацева на грунте. С точки зрения техники он также уверенно выглядит. При таком фоне Аслану удастся сохранить форму к «Ролан Гаррос». У него нет такой выбивающей нагрузки и нет стресса, который позволил бы нервной системе перегружаться», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Карацев обыграл Медведева и вышел в третий раунд теннисного «Мастерса» в Риме.

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