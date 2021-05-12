Карацев обыграл Медведева и вышел в третий раунд теннисного «Мастерса» в Риме

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Россиянин Аслан Карацев одолел соотечественника и вторую ракетку мира Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
Карацев обыграл Медведева и вышел в третий раунд теннисного «Мастерса» в Риме
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Карацев один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Медведев же совершил пять эйсов, но сделал одну двойную ошибку и не смог взять ни одной подачи соперника. 

За выход в четвертьфинал Карацев поборется с американцем Райли Опелкой, который прошёл итальянца Лоренцо Музетти.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Яна-Леннарда Штруффа и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Риме.

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