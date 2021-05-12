Карацев обыграл Медведева и вышел в третий раунд теннисного «Мастерса» в Риме
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Карацев один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Медведев же совершил пять эйсов, но сделал одну двойную ошибку и не смог взять ни одной подачи соперника.
За выход в четвертьфинал Карацев поборется с американцем Райли Опелкой, который прошёл итальянца Лоренцо Музетти.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Яна-Леннарда Штруффа и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Риме.