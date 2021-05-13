Союз ММА России впервые провёл первенство страны среди спортсменов 12—13 лет

В Симферополе прошёл первый чемпионат России по смешанным единоборствам среди юношей в возрастных категориях 12—13 и 14—15 лет.

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, для младшей возрастной группы были введены дополнительные ограничения в правилах во избежание травматизма: спортсмены больше борются без ударов, судьи останавливают поединок, если видят удушающий или болевой приём уже на 100% захвате. Победители первенства России по ММА среди юношей 12—13 лет: Алексей Черняк (32 кг), Михаил Назаренко (36 кг), Савелий Смешнов (40 кг), Ислам Газалиев (44 кг), Сайд-Ахмед Абаев (48 кг), Афанасий Носков (52 кг), Адам Омаров (57 кг), Савелий Ивашкин (62 кг), Иса Сулейманов (67 кг). Победителями первенства России по ММА среди юношей 14—15 лет стали: Александр Левицкий (36 кг), Заур Ильясов (40 кг), Халил Пирмагомедов (44 кг), Амир Аппаев (48 кг), Алан Сайидов (52 кг), Сергей Соколов (57 кг), Юсуп Кукаев (62 кг), Магомед Салтаханов (67 кг), Тамерлан Дзауров (73 кг), Руслан Овсянников (80 кг). Ранее сообщалось, что Союз ММА России провёл «интерактивный поединок» Немкова и Келеша.