«Арсенал» победил «Челси» и обошёл «Эвертон» в таблице АПЛ

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» победил «Челси» и обошёл «Эвертон» в таблице АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принёс гол Эмиля Смита-Роу, отличившегося на 16-й минуте.

«Арсенал», лишившийся шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона, набрал 55 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, опередив ливерпульский «Эвертон». «Челси» с 64 очками остался четвёртым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21.

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