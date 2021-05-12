«Интер» обыграл «Рому» в Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над римской «Ромой» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Марсело Брозовича, Матиаса Весино и Ромелу Лукаку, забивших на 11-й, 20-й и 90-й минутах.

«Рома» ответила голом Генриха Мхитаряна, отличившегося на 31-й минуте.

«Интер», досрочно ставший чемпионом Серии А, набрал 88 очков. «Рома» с 58 очками — седьмая.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Сассуоло» в матче Серии А.