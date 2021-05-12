Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Сассуоло» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Сассуоло» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Ювентусу» принесли голы Адриена Рабьо, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы, забивших на 28-й, 45-й и 66-й минутах.

«Сассуоло», не реализовавший пенальти на 16-й минуте, ответил голом Джакомо Распадори, отличившегося на 59-й минуте.

«Ювентус», набрав 72 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, он сократил отставание от идущего четвёртым «Наполи» (73) до одного очка. «Сассуоло» с 56 очками — восьмой.

В параллельных матчах «Лацио» победил «Парму» (1:0), «Болонья» проиграла «Дженоа» (0:2), а «Сампдория» и «Специя» сыграли вничью (2:2).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Беневенто» в матче Серии А.

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