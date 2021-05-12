«Аталанта» с Миранчуком победила «Беневенто» в матче Серии А

Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Беневенто» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Луиса Мурьеля и Марио Пашалича, отличившихся на 22-й и 67-й минутах.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на замену на 67-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Беневенто» завершал матч вдесятером — красную карточку получил Лука Кальдирола.

«Аталанта» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А и опережает идущий третьим «Милан» (75) лишь по дополнительным показателям. «Беневенто» с 31 очком — 18-й.

Ранее сообщалось, что хет-трик Ребича и дубль Эрнадеса помогли «Милану» разгромить «Торино».