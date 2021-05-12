Хет-трик Ребича и дубль Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Торино»

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«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
Хет-трик Ребича и дубль Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Торино»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Турине, завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.

В составе «Милана» хет-трик оформил Анте Ребич, дубль в активе Тео Эрнандеса, ещё по одному мячу забили Браим Диас и Франк Кессье, реализовавший пенальти.

«Милан» с 75 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, он уступает идущей второй «Аталанте» (75) лишь по дополнительным показателям. «Торино» с 35 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» в матче Серии А.

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