Хет-трик Ребича и дубль Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Торино»

«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Турине, завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.

В составе «Милана» хет-трик оформил Анте Ребич, дубль в активе Тео Эрнандеса, ещё по одному мячу забили Браим Диас и Франк Кессье, реализовавший пенальти.

«Милан» с 75 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, он уступает идущей второй «Аталанте» (75) лишь по дополнительным показателям. «Торино» с 35 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» в матче Серии А.