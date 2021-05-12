Смолов заявил, что игроки «Локомотива» в перерыве высказали друг другу недовольство игрой в первом тайме

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Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу клуба над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
Смолов заявил, что игроки «Локомотива» в перерыве высказали друг другу недовольство игрой в первом тайме

«Мы победили, поэтому финал, конечно же, получился. Первый тайм мы провели плохо, «Крылья» нас превосходили по игре, забили гол. В перерыве у нас был разговор, предъявили друг другу претензии. Сошлись на том, что так играть нельзя. Хорошо, что в начале второй половины смогли отличиться и уже не отдавали мяч сопернику», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Он отметил, что для него победа в Кубке России является значимым титулом.

«Трофеи выигрывать всегда приятно. Мы по ходу сезона занимали восьмую строчку в турнирной таблице, затем выдали длинную победную серию, как завершение хорошего года — Кубок России», — подытожил форвард.

«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счётом 3:1 и стал девятикратным обладателем Кубка России. Смолов записал в свой актив гол в финале, реализовав пенальти.

Ранее Марко Николич поделился эмоциями от завоевания с «Локомотивом» Кубка России.

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