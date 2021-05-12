Николич — о победе «Локомотива» в Кубке России: я очень счастлив

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу клуба над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
Николич — о победе «Локомотива» в Кубке России: я очень счастлив
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Третья страна и третий Кубок. Я очень счастлив, хочу поздравить свою команду с победой. Было тяжело, но трофей всё равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, всё время с командой. У нас впереди ещё одна игра и ещё один финал. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть ещё шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Специалист, сдерживая слёзы, также поблагодарил своих близких за поддержку.

«Хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушёл. Я счастлив», — подытожил тренер.

«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счётом 3:1 и стал девятикратным обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России.

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