Самедов, Каряка и Сычёв сыграли в футбол с детьми с ОВЗ

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Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс и сыграли в футбол с командой, составленной из взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Самедов, Каряка и Сычёв сыграли в футбол с детьми с ОВЗ
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В мероприятии, которое прошло 12 ноября в Нижнем Новгороде в рамках социальной программы Российского футбольного союза (РФС) перед финалом Кубка России, приняли участие Дмитрий Сычёв, Андрей Каряка и Александр Самедов, а также дети с ДЦП и команда ампутантов.

В свою очередь, Дмитрий Сычёв, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Виктор Гусев пообщались с учениками городских школ и провели для детей мастер-класс.

Социальная программа завершилась «Уроком футбола» с нижегородскими детскими футбольными командами, который состоялся на стадионе «Локомотив». Команды шести спортивных школ, усиленные Дмитрием Аленичевым, Александром Самедовым, Дмитрием Булыкиным, Дмитрием Сенниковым, Русланом Пименовым, Антоном Хазовым, Дмитрием Поляниным, Егором Титовым, провели между собой товарищеский турнир. Дети получили возможность пообщаться с известными футболистами и сфотографироваться с кубком России в специальной фотозоне, организованной на стадионе.

Ранее сообщалось, что РФС подвёл итоги конкурса «Россия — футбольная страна!».

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