Барабанов продлил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов подписал новое соглашение с клубом.
Барабанов продлил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба агентства Дэна Мильштейна, представляющего интересы 26-летнего хоккеиста, новое соглашение рассчитано на сезон-2021/22.

В нынешнем сезоне Барабанов, перешедший в «Сан-Хосе» в апреле, принял участие в восьми матчах за «Шаркс» и записал в свой актив 7 (3+4) очков. В составе «Торонто Мэйпл Лифс» он отыграл 13 матчей, набрав 1 (0+1) очко.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил об отставке главного тренера.

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