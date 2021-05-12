Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил об отставке главного тренера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, вместе с Куинном клуб покинут все его ассистенты, за исключением тренера вратарей Бенуа Аллера.

Куинн возглавлял «Рейнджерс» с мая 2018 года. В сезоне-2019/20 команда не сумела преодолеть стадию плей-ин, а в нынешнем — не вышла в плей-офф.

В составе «Рейнджерс» выступают пятеро россиян — Игорь Шестёркин, Александр Георгиев, Павел Бучневич, Виталий Кравцов и Артемий Панарин.

Ранее стали известны ещё две пары плей-офф НХЛ.