МОК утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Джеймс

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства двумя спортсменами.

Как сообщает пресс-служба МОК, 33-летняя фигуристка Ванесса Джеймс, выступавшая за Францию в паре с Морганом Сипре, теперь будет представлять Канаду, уроженкой которой является.

Также сообщается, что американский яхтсмен Тайлер Пейдж, выступающий в классе 470, будет представлять Американское Самоа.

Отмечается, что спортсмены смогут соревноваться на международных стартах, включая Олимпийские игры, с момента вступления решения в силу.

Ранее появилась информация, что тяжелоатлетка Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ.