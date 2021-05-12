МОК утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Джеймс

Короткая ссылка
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства двумя спортсменами.
МОК утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Джеймс
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МОК, 33-летняя фигуристка Ванесса Джеймс, выступавшая за Францию в паре с Морганом Сипре, теперь будет представлять Канаду, уроженкой которой является.

Также сообщается, что американский яхтсмен Тайлер Пейдж, выступающий в классе 470, будет представлять Американское Самоа.

Отмечается, что спортсмены смогут соревноваться на международных стартах, включая Олимпийские игры, с момента вступления решения в силу.

Ранее появилась информация, что тяжелоатлетка Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить