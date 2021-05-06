СМИ: Тяжелоатлетка Хаббард станет первым трансгендером-участником ОИ

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Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первым в истории трансгендером-участником Олимпийских игр.
СМИ: Тяжелоатлетка Хаббард станет первым трансгендером-участником ОИ
  • Reuters

Как сообщает The Guardian, 43-летняя Хаббард официально ещё не включена в состав сборной на Игры, но источник в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) подтвердил, что спортсменка автоматически отобралась на Олимпиаду после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял изменённые правила квалификации.

Хаббард, до 35 лет была мужчиной под именем Гэвин, и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг.

Ранее сообщалось, что спортсмены на ОИ-2020 будут вакцинироваться препаратами от BioNTech и Pfizer.

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