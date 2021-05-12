«Оренбург» может подать жалобу в CAS в случае невыдачи лицензии для участия в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что может подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вопрос к руководству клуба, но наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Клуб получал лицензию УЕФА два раза без замечаний», — цитирует Андреева ТАСС.

По его мнению, кому-то выгодно показывать стадион команды в невыгодном свете. Он отметил, что клуб уже давно исправил проблемы, которые раньше возникали на арене.

«Также мы выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, новый современный свет, у нас отличная картинка трансляции. Есть проблемы, но у нас не «Краснодар» или «Открытие Банк Арена», будем двигаться вперёд», — добавил Андреев.

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензии для выступления в РПЛ в сезоне-2021/22 из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям. При этом команда гарантировала себе второе место в Футбольной национальной лиге, дающее право повышения в классе.

Ранее Илья Геркус выразил уверенность, что «Оренбург» не будет допущен до РПЛ.