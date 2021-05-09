Геркус уверен, что «Оренбург» не будет допущен до РПЛ

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.

«Кто даст «Оренбургу» исключительное право, если клубы против? Решение принимают РФС и клубы — с ними нельзя не считаться. Если Премьер-Лига в лице своих членов против, то мнения одного РФС недостаточно. Это ж не РФС туда ехать играть», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клубы выступают не против «Оренбурга», а против стадиона, не удовлетворяющего требования регламента.

«Думаю, будут избегать таких ситуаций, как с «Тамбовом». Думаю, никто не пойдёт по этой схеме», — добавил Геркус.

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензии для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22 из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ.

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