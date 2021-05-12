Бускетс о ничьей «Барселоны» с «Леванте»: на Ла Лиге поставлен крест

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Леванте» в матче 36-го тура испанской футбольной Примеры.

«Ощущения плохие. У нас тяжёлый период. Мы хорошо начали матч, повели в счёте, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два лёгких гола. Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас», — цитирует Бускетса Marca.

По его мнению, «Барселона» поплатилась за свои ошибки и сама виновата в том, что произошло. Он считает, что сине-гранатовые растеряли множество очков в тех ситуациях, когда этого не должно было происходить, а те очки сильно бы помогли в борьбе за титул.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал» (75), но при этом она отстаёт от лидирующего «Атлетико» (77) на одно очко. Обеим командами из Мадрида ещё предстоит сыграть свои матчи в 36-м туре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» упустила победу в матче Примеры с «Леванте».