СМИ: Футболист «Шеффилда» напал на снимавшего его прохожего
- Reuters
Как сообщает TalkSport, футболит выбил телефон из рук снимавшего его прохожего, попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после напал на самого «оператора».
Отмечается, что жертва инцидента, получившая травму лица, обратилась в полицию, после чего 24-летний форвард был задержан полицией, и после допроса был оставлен под стражей до выяснения обстоятельств.
В «Шеффилд Юнайтед» заявили, что в курсе появившегося в интернете видео инцидента и проводят собственное расследование произошедшего.
Макберни играет за «Шеффилд» с 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 1 гол и 1 результативная передача в 25 матчах.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ.