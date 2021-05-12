СМИ: Футболист «Шеффилда» напал на снимавшего его прохожего

Нападающий клуба Английской премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни напал на прохожего который снимал его на видео своим телефоном.

Как сообщает TalkSport, футболит выбил телефон из рук снимавшего его прохожего, попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после напал на самого «оператора».

Отмечается, что жертва инцидента, получившая травму лица, обратилась в полицию, после чего 24-летний форвард был задержан полицией, и после допроса был оставлен под стражей до выяснения обстоятельств.

В «Шеффилд Юнайтед» заявили, что в курсе появившегося в интернете видео инцидента и проводят собственное расследование произошедшего.

Макберни играет за «Шеффилд» с 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 1 гол и 1 результативная передача в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ.