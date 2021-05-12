СМИ: Футболист «Шеффилда» напал на снимавшего его прохожего

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Нападающий клуба Английской премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни напал на прохожего который снимал его на видео своим телефоном.
СМИ: Футболист «Шеффилда» напал на снимавшего его прохожего
  • Reuters

Как сообщает TalkSport, футболит выбил телефон из рук снимавшего его прохожего, попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после напал на самого «оператора».

Отмечается, что жертва инцидента, получившая травму лица, обратилась в полицию, после чего 24-летний форвард был задержан полицией, и после допроса был оставлен под стражей до выяснения обстоятельств.

В «Шеффилд Юнайтед» заявили, что  в курсе появившегося в интернете видео инцидента и проводят собственное расследование произошедшего.

Макберни играет за «Шеффилд» с 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 1 гол и 1 результативная передача в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ.

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